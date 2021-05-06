«Закрой рот»: российский теннисист Медведев поругался со зрителями во время матча

Российский теннисист Даниил Медведев во время матча третьего круга турнира «Мастерс» в Мадриде с чилийцем Кристьяном Гарином вступил в конфликт со зрителями.

В одном из эпизодов матча Медведев подошел к трибунам и стал ругаться с двумя зрителями, по-русски сказав «закрой рот». Также он обратился к зрителю с вопросом «Как твоя жалкая жизнь?»

Позже Медведев начал спорить с судьей, который вынес теннисисту предупреждение за этот эпизод, россиянин согласился с наказанием, но не был согласен с причиной.

В конце эпизода Медведев сказал: «Надеюсь, у них нет денег на следующий матч».

В третьем круге спортсмен проиграл представителю Чили Кристьяну Гарину. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1, продолжительность матча составила 2 часа 29 минут.

В предыдущем матче россиянин прервал двухлетнюю серию поражений на грунте и впервые смог сломить сопротивление оппонента на данном турнире. В период с 2019 года он проиграл шесть матчей подряд.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Медведев не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде.