Украинский клуб отказался выходить на матч с «Шахтером» из-за резко выросших ставок

Украинский клуб «Минай» не вышел на матч 25-го тура УПЛ с донецким «Шахтером», который должен был в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщает UA-футбол.

По информации издания, причиной протеста «Миная» стали аномально подскочившие котировки ставок на матч у букмекеров. За день на победу «Миная» коэффициенты в букмекерских конторах выросли с 27 до 44. Также крупное количество ставок было совершено на то, что в матче будет более трех забитых голов. Некоторые букмекеры и вовсе перестали принимать ставки на данный поединок.

«Минай» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками и еще имеет шансы сохранить прописку в Лиге. У «Шахтера» второе место с 48 очками, гонку за чемпионство донецкий клуб уже проиграл, но второе место себе пока не обеспечил.

После четырех подряд побед в чемпионате «Шахтера», в нынешнем сезоне золотые медали завоевало киевское «Динамо». Для киевлян этот трофей стал 37-м в истории независимой Украины. С 1992 года столичная команда 16 раз становилась чемпионом страны, 12 раз одерживала победу в борьбе за национальный кубок и девять раз над головой поднимала Суперкубок Украины. За этот же период времени у донецкого «Шахтера» накопилось 35 побед в различных соревнованиях.

Ранее президент «Шахтера» Ахметов выразил надежду, что однажды на Украине наступит мир и мы будем играть в Донецке.