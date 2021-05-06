Фигуристка Медведева сыграет в новом ледовом шоу Авербуха «Анна Каренина»

Российская фигуристка Евгения Медведева примет участие в ледовом шоу хореографа и продюсера Ильи Авербуха «Анна Каренина». Премьера состоится 9 июля в Сочи.

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2018 года и двукратная чемпионка мира исполнит роль Щербацкой, сообщает пресс-служба шоу.

Также в шоу примут участие Оксана Домнина и Максим Шабалин (Каренины), Мария Петрова и Алексей Тихонов (Облонские), Роман Костомаров (Вронский) и Александр Энберт (Левин).

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при.

Осенью 2020 года фигуристка сильно болела — сначала у Медведевой были серьезные проблемы со спиной, а потом она заболела коронавирусной инфекцией, которая поразила ее легкие. После контрольных прокатов Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, в которой тренировалась до весны 2018 года. Последние два года она занималась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Ранее сообщалось, что фигуристка Медведева рассказала, как относится к съемкам в мужских журналах.