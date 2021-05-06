Стали известный составы «Арсенала» и «Вильярреала» на полуфинал Лиги Европы

В 22:00 по московскому времени в Лондоне начнется ответный полуфинальный матч Лиги Европы «Арсенал» — «Вильярреал». Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Лено, Холдинг, Пабло Мари, Джака, Бельерин, Смит-Роу, Парти, Сака, Пепе, Обамеянг, Эдегор.

«Вильярреал»: Рульи, Пау Торрес, Альбиоль, Марио Гаспар, Педаса, Тригерос, Коклен, Парехо, Чуквуэзе, Алькасер, Морено.

В другой полуфинальном паре сойдутся итальянская «Рома» и английский «Манчестер Юнайтед», так что в финале Лиги Европы могут сойтись два клуба из Англии. Такое уже было два года назад, когда в решающем матче турнира играли «Арсенал» и «Челси».

Интересно, что два года назад оба финала еврокубков были английскими. Ситуация может повториться и в этом году. поскольку в финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».

Ранее сообщалось, что Глава ЛГБТ-движения «Арсенала» раскритиковал ФИФА и УЕФА.