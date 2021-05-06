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Спортивные новости

Главный тренер «Реала» Зидан может покинуть команду летом

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Игроки «Реала» уверены, что главный тренер команды Зинедин Зидан покинет команду по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Goal.com.

По данным издания, Зидану трудно дается тяжелая концовка сезона и он устал из-за постоянной критики в СМИ. Также недоволен француз тем фактом, что прошлым летом команда не усилилась и, вполне возможно, что из-за финансовых проблем клуба, не усилится и в нынешнее межсезонье.

На этой неделе «Реал» проиграл в Лондоне «Челси» со счетом 0:2 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выбыл из розыгрыша турнира. В чемпионате Испании мадридский клуб продолжает участвовать в чемпионской гонке. За четыре тура до финиша лидирует «Атлетико», у которого 76 очков, «Реал» и «Барселона» набрали по 74 балла, у «Севильи» — 70.

В ближайшем туре «Барселона» принимает «Атлетико» (8 мая, 17:15 мск), а «Реал» сразится с «Севильей» (9 мая, 22:00).

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.

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