Вместе с Тедеско из «Спартака» уйдет весь тренерский штаб

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, что по окончании нынешнего сезона московский клуб покинет не только главный тренер Доменико Тедеско, а весь тренерский штаб.

«Вместе с Тедеско после завершения сезона «Спартак» покинет и весь его штаб», — сказал Фетисов «Чемпионату».

Ранее появилась информация, что португальский специалист Руй Витория подпишет контракт со «Спартаком» и будет зарабатывать в России €4,5 млн в год. Планируется заключить трехлетний трудовой договор по схеме «2+1». В «Спартаке» будет работать большая часть штаба, с которым специалист работал до этого.

Тедеско является основным кандидатом на пост наставника «Ганновера-96» и, очевидно, весь свой штаб заберет с собой.

В таблице чемпионата России московский «Спартак» располагается на второй позиции, опережая в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов «Локомотив» на одно очко.

Ранее сообщалось, что стали известны детали контракта возможного тренера «Спартака» Витории.