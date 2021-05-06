Вице-чемпионка мира прокомментировала уход Трусовой от Плющенко к Тутберидзе

Вице-чемпионка мира Алена Леонова поделилась своим мнением об уходе 16-летней фигуристки Александры Трусовой от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе, у которой молодая спортсменка занималась ранее.

«Возможно, этот обратный переход связан с тем, что Трусова захотела снова получить ту уверенность в прыжках и больше времени этому уделять. Хотя насколько я знаю, в Академии Плющенко достаточно льда и тренировок. Возможно, ей не подошел Плющенко как тренер и они не сошлись характерами. А у Этери Георгиевны лучше получалось ее настраивать. Не считаю, что это возвращение — ошибка. Это может даже в плюс сработать», — сказала Леонова в интервью Sport24.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Баюл высмеяла возвращение Трусовой к Тутберидзе.