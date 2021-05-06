Умер лучший бомбардир «Ротора» в чемпионатах СССР Гузенко

«Ротор» на официальном сайте сообщил о смерти бывшего игрока волгоградского клуба Александра Гузенко. Известный в прошлом нападающий, лучший бомбардир «Ротора» чемпионатах СССР, скончался на 70-м году жизни. Причина смерти не называется.

Александр Гузенко родился и вырос в Сталинграде. Воспитанник спортклуба «Родина» и группы подготовки команды «Трактор». Закончил Волгоградский институт физической культуры. Выступал за «Трактор», «Сталь», «Баррикады» и «Ротор».

За «Ротор» Гузенко играл с 1975 по 1985 годы, провел 386 игр и забил 146 голов. Всего в составе разных волгоградских команд провел более 400 игр, в которых забил более 150 голов.

В 1986 году был удостоен звания мастер спорта СССР.

В 2013 году Гузенко перенес инсульт, после которого ему даже по квартире перемещаться непросто, а каждый выход на улицу превращался в настоящее мучение.

Ранее сообщалось, что скончался журналист Леонид Генусов.