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Спортивные новости

Азар извинился перед болельщиками «Реала» за то, что смеялся после вылета из Лиги чемпионов

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Футболист «Реала» Эден Азар извинился перед болельщиками мадридской команды, которые подвергли его критике за смех и улыбки после вылета из Лиги чемпионов. 5 мая, «Реал» проиграл «Челси» в гостях со счетом 0:2 в ответном полуфинальном матче турнира.

После матча Азар улыбался и смеялся, общаясь с игроками «Челси», за который он играл ранее. Болельщики «Реала» посчитали подобное поведение футболиста недопустимым.

«Сегодня я прочитал большое количество мнений обо мне. Я не хотел обидеть болельщиков «Реала». Мои извинения. Всегда мечтал играть за «Реал» и перешел сюда, чтобы побеждать. Сезон еще не окончен. Сейчас мы все вместе должны побороться за Ла Лигу», — написал Азар в Instagram.

В чемпионате Испании мадридский клуб продолжает участвовать в чемпионской гонке. За четыре тура до финиша лидирует «Атлетико», у которого 76 очков, «Реал» и «Барселона» набрали по 74 балла, у «Севильи» — 70.

В ближайшем туре «Барселона» принимает «Атлетико» (8 мая, 17:15 мск), а «Реал» сразится с «Севильей» (9 мая, 22:00).

7 июня 2019 года было объявлено о переходе Эдена Азара в мадридский «Реал» из «Челси», бельгиец подписал контракт до июня 2024 года. Сумма трансфера составила около € 100 млн, в результате чего Азар стал самым дорогим игроком «Реала» после Гарета Бейла, который перешел в команду за 101 миллион в 2013 году.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зидан может покинуть команду летом.

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