Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин не сыграет на чемпионате мира из-за травмы

Вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин не сыграет на чемпионате мира из-за травмы паха. Об этом сообщает «Чемпионат»

Последний раз Игорь Шестёркин выходил на лед 4 мая в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счетом 6:3. Тогда Шестёркин отразил 34 броска из 39.

В нынешнем сезоне голкипер появился на льду 33 раза. В его активе 17 побед и две встречи на ноль.

Ранее стало известно, что капитан сборной России Вадим Шипачев пропустит чемпионат мира из-за травмы. Форвард получил травму верхней части тела и не успеет восстановиться к предстоящему мировому первенству. Капитаном национальной команды вместо Шипачева назначен Егор Яковлев.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет с национальными командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.

Ранее глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил вероятность приезда игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на чемпионат мира 2021 года.