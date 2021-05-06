«Манчестер Юнайтед» проиграл «Роме», но вышел в финал Лиги Европы

В Риме состоялась ответная полуфинальная встреча Лиги Европы «Рома» — «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. С учетом того, что в первой игре английская команда победила со счетом 6:2, то «МЮ» сыграет в финале турнира.

На 39-й минуте Кавани открыл счет в матче. Голы Джеко на 57-й и Кристанте на 60-й минутах позволили «Роме» сравнять счет, но на 68-й минуте Кавани оформил дубль и сделал счет в матче 2:2. На 84-й минуте Залевский принес римлянам победу в этой игре.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В другой полуфинальном паре играли английский «Арсенал» и испанский «Вильярреал». В первом матче победили испанцы 2:1, ответная встреча завершилась вничью 0:0. Таким образом, английского финала Лиги Европы, которого многие ждали, не будет. Два года назад в решающем матче играли «Арсенал» и «Челси».

Более того, два года назад оба финала еврокубков были английскими. В этот раз в решающих матчах будет три клуба из Англии.

Ранее сообщалось, что игрок «МЮ» прокомментировал отмену матча с «Ливерпулем» из-за протестов фанатов.