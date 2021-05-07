Мичков назвал не самым удачным результатом серебро юниорского ЧМ

Нападающий сборной России Матвей Мичков поделился мыслями после финала юниорского чемпионата мира — 2021. Матч за золото сборная России проиграла канадцам со счетом 3:5.

16-летний Мичков в финале набрал 3 (1+2) очка и был признан самым ценным игроком турнира, но результатом команды остался недоволен.

«Не могу найти утешения в том, что я провел здорово турнир. Мы ехали сюда только за золотом, серебро — не самый удачный для нас результат. Уверен, что у нас все впереди. Мы приедем еще сильнее и обязательно выиграем золото. Ребята бились, никого нельзя упрекнуть в поражении. Надеюсь, мы скоро вернемся и отыграемся за это поражение», — цитирует Мичкова Sport24.

Ранее сообщалось, что двое россиян вошли в символическую сборную юниорского чемпионата мира — это Мичков и голкипер Сергей Иванов.