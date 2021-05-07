Мичков на два очка опередил ближайших преследователей в списке бомбардиров

Нападающий сборной России Матвей Мичков выиграл снайперскую и бомбардирскую гонки юниорского чемпионата мира — 2021.

16-летний форвард провел семь матчей, отметившись 16 (12+4) результативными очками.

Вторую строчку в списке лучших бомбардиров разделили два хоккеиста канадской команды — 17-летний Шейн Райт и 15-летний Конор Берард, которые сумели набрать 14 очков.

В снайперской гонке на втором месте с девятью заброшенными шайбами финишировал Шейн Райт, третья позиция досталась Конору Берарду, Исаку Розену и Саму Салминену, записавшим на свой счет по семь голов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Канада.

Ранее нападающий сборной России U18 Никита Чибриков поделился мыслями после финала юниорского чемпионата мира — 2021.