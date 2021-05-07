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Спортивные новости

Месси обвинил Бартомеу в сливе информации из личной переписки

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Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси обвинил экс-президента клуба Жозепа Бартомеу в сливе информации из личной переписки. Об этом сообщает ССМА.

По информации источника, одно из последних сообщений аргентинца выглядело следующим образом: «Ты уже сливаешь информацию. Ты снова пытаешься меня поиметь, черт тебя побери».

Оно было отправлено после того, как 33-летний футболист обратился к новому главному тренеру команды Роналду Куману и сказал ему, что с большей вероятностью покинет стан сине-гранатовых.

Также Месси выразил недоверие Бартомеу в тот момент, когда функционер попросил игроков пойти на второе сокращение заработной платы из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, что текущий контракт Месси истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» не контактировал с «Барселоной» по поводу защитника Самюэля Умтити.

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