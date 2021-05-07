Буре заметил прогресс в развитии российского хоккея

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре в интервью «Газете.Ru» прокомментировал итоги юниорского чемпионата мира по хоккею в США, в финале которого сборная России, составленная из игроков до 18 лет уступила сверстникам из Канады (3:5)

По его мнению, в стране выработалась четкая структура развития молодых игроков, которая была утеряна 30 лет назад.

«После распада Союза мы долгое время просто ждали, когда у нас появятся таланты мирового уровня, а сейчас мы не ждем, а занимаемся их развитием. У нас есть не только Мичков, но и большая группа очень сильных молодых игроков, которые по своему потенциалу могут стать мировыми звездами. Программа работает, мы сравнялись по уровню с ведущими мировыми сборными, но должны еще прибавить.

У нас есть все, чтобы в последующие годы доминировать в мире, главное – не прекращать работать. Это касается и нашей системы, тренеров, и, конечно, игроков», — сказал Буре.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что юниорская сборная сможет выиграть золото чемпионата мира в 2022 году.