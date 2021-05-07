Буре назвал оптимистичным выступление России на ЮЧМ по хоккею

Легенда российского хоккея Павел Буре в интервью «Газете.Ru» прокомментировал итоги юниорского чемпионата мира по хоккею в США, в финале которого сборная России, составленная из игроков до 18 лет уступила сверстникам из Канады (3:5)

По его мнению, в ближайшем будущем от этой команды мы вправе ждать более успешного результата.

«Конечно, поражение в финале – это всегда разочарование. Мы должны воспитывать психологию победителя, поэтом ставим себе только одну цель – золото. Тем не менее, результат на прошедшем ЮЧМ внушает оптимизм. Два раза подряд мы выходим в финал, хотя в какой-то момент (с 2011 по 2016 годы) мы вообще оставались без медалей на этом уровне.

В этом году у нас было 6 человек 2004 года рождения, то есть на год младше основной группы. В том числе вратарь. Через год они станут сильнее», — сказал Буре.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что юниорская сборная сможет выиграть золото чемпионата мира в 2022 году.