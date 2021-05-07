В ФХР считают, что юниорская сборная сможет выиграть золото в 2022 году

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что юниорская сборная сможет выиграть золото чемпионата мира в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, необходимо выяснить, в каких именно моментах отечественная система подготовки молодых игроков уступает североамериканской.

«В команде много игроков 2004 года рождения, которые смогут участвовать в чемпионате мира 2022 года, поэтому я уверен, что эти ребята точно знают, как брать реванш, поэтому работа продолжается — надо поблагодарить команду, тренерский штаб, персонал за ту работу, которую они проделали на этом турнире.

Будем работать, чтобы в дальнейшем радоваться золотым медалям», — сказал Ротенберг.

Напомним, что финальная встреча юниорского первенства мира — 2021, прошедшая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась со счетом 5:3 в пользу канадской команды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Россия в шестой раз выиграла серебряные медали ЮЧМ.