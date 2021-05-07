Глава КХЛ прокомментировал выступление сборной России на ЮЧМ-2021

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал выступление сборной России на юниорском чемпионате мира 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, в предстоящем сезоне КХЛ появится много хоккеистов, выступавших на мировом первенстве U-18 в США.

«Второй раз подряд наша юниорская сборная добирается до финала и второй раз терпит обиднейшее поражение. Долгие годы мы с трудом добирались до медалей этого турнира, однако теперь виден результат долгой работы.

Состав был укомплектован только их тех ребят, кто выступает в России. Мы увидели клубный резерв. Уверен, многих из них мы вскоре увидим в КХЛ», — сказал Морозов.

Напомним, что финальная встреча юниорского первенства мира — 2021, прошедшая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась со счетом 5:3 в пользу канадской команды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Россия в шестой раз выиграла серебряные медали ЮЧМ.