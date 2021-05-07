В ФХР отреагировали на поражение в финале ЮЧМ-2021

Федерация хоккея России (ФХР) отреагировала на поражение в финале юниорского чемпионата мира 2021 года от сборной Канады со счетом 3:5.

»Сборная России уступает в финале юниорского чемпионата мира 2021 года сборной Канады со счетом 3:5. Это была классная игра, вели, уступали, вернулись в игру в третьем, но победить не удалось. Душераздирающе, но парни провели невероятный турнир, спасибо им», — говорится в опубликованном в Twitter тексте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.



Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года.

Ранее сообщалось, что наставник сборной России-U18 Альберт Лещев войдет в тренерский штаб первой команды страны.