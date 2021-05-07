Беременная жена Дацика остановила его избиение на ринге

Боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик провел поединок по правилам бокса против бывшего футболиста Гаджи Наврузова, который в настоящее время выступает в промоушене кулачных боев Тop Dog FC.

По ходу первого раунда Дацик пропустил несколько тяжелых ударов, после чего на ринг выбежала беременная супруга спортсмена и остановила избиение.

«Гаджи! Друг! Давай закончим наш поединок?!



Никакого неуважения, чисто спортивный интерес. В этот раз буду без жены», — написал Дацик в Instagram.



В активе Дацика шесть побед и восемь поражений в карьере ММА. В профессиональном спорте он не выступает с ноября 2019 года.

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