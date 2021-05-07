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Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
05:00
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
05:00
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
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Торонто РэпторсМемфис Гриззлиз
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Спортивные новости

Шлеменко победил Сантоса на турнире АМС Fight Nights 101

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил Марсио Сантоса на турнире АМС Fight Nights 101.

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась победой 36-летнего спортсмена единогласным судейским решением: 30-27, 30-27, 30-27.

В профессиональной карьере Шлеменко принял участие в 74 поединках, в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся. Представитель средней весовой категории.

Выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA — состоял в ней практически со времен ее становления и, одержав здесь двенадцать побед, является одним из самых успешных ее бойцов.

Дважды выигрывал гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.

Ранее сообщалось, что блогер Джейк Пол опасается за свою жизнь после слов непобежденного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера, который пообещал его убить.

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