Шлеменко победил Сантоса на турнире АМС Fight Nights 101

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил Марсио Сантоса на турнире АМС Fight Nights 101.

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась победой 36-летнего спортсмена единогласным судейским решением: 30-27, 30-27, 30-27.

В профессиональной карьере Шлеменко принял участие в 74 поединках, в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся. Представитель средней весовой категории.

Выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA — состоял в ней практически со времен ее становления и, одержав здесь двенадцать побед, является одним из самых успешных ее бойцов.

Дважды выигрывал гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.

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