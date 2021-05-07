Тренер по физподготовке останется в «Спартаке» после ухода Тедеско

Тренер по физической подготовке Владимир Чепзанович останется в московском «Спартаке» после ухода главного тренера Доменико Тедеско. Об этом сообщает Eurostavka.

По информации директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова, сербский специалист полностью устраивает как руководство клуба, так и футболистов.

Напомним, что Чепзанович пришел в «Спартак» в 2019 году во время работы белорусского специалиста Олега Кононова.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку в турнирной таблице, опережая столичный «Локомотив» на одно очко.

Следующий матч «Спартак» проведет 10 мая на стадионе «Открытие банк Арена» против «Химок».

Ранее сообщалось, что «Брайтон энд Хоув Альбион» проявляет интерес к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.