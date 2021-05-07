Клуб итальянской Серии А заинтересован в услугах игрока ЦСКА

Клуб итальянской Серии А «Болонья» заинтересован в услугах игрока московского ЦСКА Игоря Дивеева, передает «Матч ТВ».

Отмечается, что итальянская команда ищет замену своему защитнику, за которым следят несколько команд. Дивеев привлек «Болонью» стабильной игрой и статистическими показателями.

В текущем сезоне Дивеев провел 30 матчей, отдав две результативные передачи.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Болонья» занимает 12-е место, набрав 39 очков. В следующем туре команда Синиши Михайловича сыграет с «Удинезе». Встреча состоится 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

ЦСКА расположился на шестом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ), имея в активе 47 баллов. 8 мая подопечные Ивицы Олича сыграют с «Краснодаром». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что петербургский «Зенит» не контактировал с «Барселоной» по поводу защитника Самюэля Умтити.