Арбитр Васильев отстранен от судейства

Арбитр Станислав Васильев, который обслуживал матч между волгоградским «Ротором» и грозненским «Ахматом» отстранен от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает «Чемпионат.com».

Глава Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Ашот Хачатурянц отметил, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Ротора» на 85-й минуте встречи.

«Я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До ее окончания он будет отстранен от работы на матчах РПЛ. После ее завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе», — добавил Хачатурянц.

Напомним, клуб с берегов Волги победил со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Щеткин. Он отличился на 23-й минуте поединка.

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