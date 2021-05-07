Наставник «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина после травмы

Наставник итальянской «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии форварда Александра Кокорина после травмы, передает Viola News.

«Кокорин вернулся после сложного периода, связанного с травмой. Он начал тренироваться на поле только несколько дней назад, и ему нужно вернуться к лучшим кондициям», — сказал Якини.

За «Фиорентину» нападающий провел три матча в текущем первенстве чемпионата Италии. На Апеннинах он не смог отметиться результативными действиями.

Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» занимает 14 место, набрав 35 очков. В следующем туре «фиалки» встретятся с римским «Лацио». Встреча состоится 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ранее пресс-служба «Фиорентины» опубликовала фотоотчет с одной из последних тренировок команды, в занятии принял участие российский нападающий Александр Кокорин, недавно вернувшийся в общую группу после травмы.