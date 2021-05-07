Третьяк подвел итоги финального матча ЮЧМ между Россией и Канадой

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвел итоги финального матча юниорского чемпионата мира (ЮЧМ) между Россией и Канадой, передает Sport24.

«Канадцы были удачливее, чем мы. Мы провели достойный финал, поэтому поздравляю всех с серебряной медалью. Уже второй год подряд. К сожалению, не добрались до золота», — сказал Третьяк.

Встреча, прошедшая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась со счетом 5:3 в пользу канадской команды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе победителей голами отметились Шейн Райт, оформивший дубль, а также Коннор Бедард (на его счету, плюс ко всему, нереализованный буллит), Бреннан Отман и Логан Стэнковен. За российскую сборную забросили Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года.

Бронзовым призером ЮЧМ-2021 стала национальная команда Швеции, со счетом 8:0 разгромившая Финляндию в матче за третье место.

Ранее Павел Буре назвал оптимистичным выступление России на ЮЧМ по хоккею.