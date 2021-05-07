Губерниев скептически отнесся к возможному назначению Витории на пост тренера «Спартака»

Журналист Дмитрий Губерниев скептически отнесся к возможному назначению Руя Витории на пост тренера московского «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

«Если «Спартаку» не жалко очередные четыре миллиона в год, то пусть назначает Руя Виторию. Сейчас все эти наставники переоценены. Это больше похоже на пир во время чумы», — сказал Губерниев.

Витория может прийти на тренерский мостик «Спартака» в летнее межсезонье, когда команда останется без тренера. Немецкий специалист Доменико Тедеско, у которого заканчивается контракт с красно-белыми по окончании сезона, уже не раз заявлял, что в клубе не останется.

Руй Витория тренировал «Бенфику» в период с 2015 по 2019 год. За это время он выигрывал с клубом чемпионат и Суперкубок Португалии. Последним клубом специалиста был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который специалист покинул в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Руй Витория может стать главным тренером «Спартака».