В «Ахмате» отреагировали на отстранение от судейства арбитра Васильева

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на отстранение от судейства арбитра Станислава Васильева, передает «Чемпионат.com».

Напомним, Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ротора» в матче с грозненцами.

«Если мы будем молчать, то ошибки так и будут продолжаться. Если они будут продолжаться — откажемся оплачивать VAR. Поймите, мы не жаждем крови. Мы хотим, чтобы судили адекватно и непредвзято», — сказал Айдамиров.

Напомним, клуб с берегов Волги победил со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Щеткин. Он отличился на 23-й минуте поединка.

Ранее сообщалось о том, что арбитр Станислав Васильев, который обслуживал матч между волгоградским «Ротором» и грозненским «Ахматом» отстранен от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ).