«Ахмат» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» обыграл «Тамбов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей точными ударами отметились Евгений Харин, Артем Полярус и Владимир Ильин. За тамбовчан мяч забил Артем Архипов.

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» занимает десятое место, набрав 39 очков. В заключительном матче чемпионата грозненцы сыграют против против московского «Спартака». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Тамбов» располагается на 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 13 баллов. В последнем матче турнира тамбовчане встретятся с петербургским «Зенитом», который уже обеспечил себе победу в чемпионате. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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