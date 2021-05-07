Шлеменко объяснил критику в адрес Моргенштерна

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко объяснил свою критику в адрес рэпера Моргенштерна, передает Sport24.

«Я на себя взвалил ответственность человека, который не побоится и скажет мнение миллионов. Грязь быстрее всего бьет по детям. У них нет опыта. У мозги еще не так работают», — сказал Шлеменко.

Напомним, 7 мая Шлеменко одолел бразильца Марсио Сантоса.

В профессиональной карьере Шлеменко в средней весовой категории принял участие в 74 поединках, в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA — состоял в ней практически со времен ее становления и, одержав здесь двенадцать побед, является одним из самых успешных ее бойцов.

Дважды выигрывал гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.

Ранее владелец AMC Fight Nights назвал перебором оценки Шлеменко в бою с Сантосом.