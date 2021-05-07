Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч с «Лацио»

Форвард Александр Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч Серии А против римского «Лацио», сообщает пресс-служба «фиалок» в Twitter.

Стоит отметить, что Кокорин получил травму в матче против «Ромы», которая прошла 3 марта. Тогда «волки» победили со счетом 2:1.

За «Фиорентину» нападающий провел три матча в текущем первенстве чемпионата Италии. На Апеннинах он не смог отметиться результативными действиями.

Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» занимает 14-е место, набрав 35 очков. В следующем туре «фиалки» встретятся с римским «Лацио». Встреча состоится 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ранее наставник итальянской «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии форварда Александра Кокорина после травмы.