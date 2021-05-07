Глушаков провел тренировку с «Химками» перед матчем со «Спартаком»

Футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков провел тренировку с командой перед матчем с московским «Спартаком», передает пресс-служба химчан в Instagram.

«Впереди — «Спартак», Глушаков работает вместе с командой», — говорится в сообщении команды.

Напомним, «Химки» сыграют с красно-белыми 10 мая в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Глушаков выступал за московский «Локомотив», столичный «Спартак» и грозненский «Ахмат». В составе красно-белых он стал чемпионом России сезона-2016/17.

В турнирной таблице чемпионата России «Химки» занимают восьмое место, набрав 44 очка.

Подопечные Доменико Тедеско располагаются на втором месте, имея в активе 53 балла.

Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В матче первого круга победили красно-белые со счетом 3:2. За «Спартак» отличились Александр Кокорин, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о состоянии здоровья травмированного игрока «Химок» Дениса Глушакова.