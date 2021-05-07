Российский боксер Курбанов одолел экс-чемпиона мира Смита

Российский боксер Магомед Курбанов одолел экс-чемпиона мира Лиама Смита и завоевал титул WBO Inter-Continental в первом среднем весе

Курбанов победил решением судей (115:113, 115:113 и 117:112).

Россиянин занимал пятое место в рейтинге WBO, но теперь поднимется на вторую строчку.

«Это был по-настоящему серьезный бой. Позади пять месяцев подготовки. Спасибо всей моей команде. Поединок со Смитом самый сложный, крутой и большой в моей карьере. Дальше буду драться с Тимом Цзю», — сказал Курбанов после поединка.

Также россиянин отметил, что пятый и шестой раунды стали переломными, после этого он понял, что его соперник просел и не успевает за его руками.

Всего Курбанов провел 22 поединка, одержав 22 победы. Первый бой он провел 19 июня 2015 года, одолев во втором раунде камерунца Чарлана Такама.

Ранее сообщалось о том, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил Марсио Сантоса на турнире АМС Fight Nights 101.