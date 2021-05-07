Наставник «Ротора» — о поражении от «Сочи»: счет по игре

Наставник волгоградского «Ротора» Хасанби Биджиев подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

Напомним, клуб с берегов Волги уступил со счетом 1:2.

«Счет не по игре, мы играли нормально. Вещи, которые наметили, все выполнялись. Но тут закон: моменты были, их нужно было реализовать, а так один момент в конце все решил», — сказал Биджиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В составе черноморского клуба мячи забили Александр Руденко и Артур Юсупов. За «Ротор» отличился Алексей Щеткин.

В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» располагается на четвертом месте, имея в активе 52 очков. В следующем туре южане встретятся с подмосковными «Химками». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Ротор» занимает 14 место, набрав 21 очко. В следующем туре клуб берегов Волги померится силами с казанским «Рубином». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее «Сочи» обыграл «Ротор» в матче РПЛ.