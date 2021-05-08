26 сэйвов Худобина принесли «Далласу» победу над «Тампой»

«Даллас Старз» победил «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Далласа».

Нападающий победившей команды Денис Гурьянов провел ан льду 11:37 и нанес один бросок в створ. Российский вратарь Антон Худобин отразил 26 бросков по своим воротам из 28.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский матч провел в запасе.

«Тампа» уже уже гарантировала себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги, набрав 75 очков. «Даллас» имеет на два балла меньше, чем «Нэшвилл Предаторз», который идет в четверке лидеров, что гарантирует выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов превзошел клубный рекорд по продолжительности «сухой» серии.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» — 2:5

0:1 — Олексяк, 05:50;

0:2 — Павелски, 25:17;

1:2 — Коулмэн, 31:11;

1:3 — Павелски, 33:05;

1:4 — Хинц, 39:45;

1:5 — Кивиранта, 43:49;

2:5 — Барре-Буле, 48:29.