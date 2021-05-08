Определился соперник Немкова по полуфиналу Гран-при Bellator

Определился соперник российского бойца Вадима Немкова по полуфиналу Гран-при Bellator в полутяжелом весе.

Им стал бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Энтони Джонсон. Он в со-главном бою турнира Bellator 258 провел бой с бразильским спортсменом Жозе Аугусто и отправил его в нокаут уже во втором раунде поединка.

Примечательно, что Джонсон не выступал в ММА четыре года.

В главном бою турнира 33-летний американец Хуан Арчулета, являющийся чемпионом лиги в легчайшем весе, проиграл другому американскому спортсмену — Серджио Петтису, который является родным младшим братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Энтони Петтиса.

Их поединок длился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 49-46, 49-46 — в пользу Петтиса. Теперь в его карьере 21 победа в 26-ти боях в ММА. Его соперник проиграл третий поединок в 27 встречах.

Ранее сообщалось, что владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов не согласился с судейскими оценками в поединке между россиянином Александром Шлеменко и бразильцем Марсио Сантосом