«Тампа» Василевского сразится с «Флоридой» Бобровского в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли сразится с «Флоридой Пантерз».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в ночь на 8 мая, «Тампа» проиграла «Даллас Старз» и больше не имеет возможности догнать »Каролину Харрикейнз», которая лидирует в Центральном дивизионе.

«Тампа» и «Флорида» имеют по 75 очков и займут по итогам регулярного чемпионата второе и третье места. Таким образом, в плей-офф Кубка Стэнли команды сыграют между собой.

В обеих командах выступают по три российских хоккеиста. Цвета «Лайтнинг» защищают Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров, который пропустил весь регулярный чемпионат, однако имеет шансы помочь команде в матчах плей-офф. В составе «Пантерз» играют Сергей Бобровский, Никита Гусев и Григорий Денисенко.

Примечательно, что «Тампа» — действующий обладатель Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» победил «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Далласа».