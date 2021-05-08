Неймар продлит контракт с «ПСЖ» еще на четыре года

Бразильский нападающий Неймар продлит соглашение с парижским «ПСЖ» еще на четыре года, сообщает французское издание L'Equipe.

По информации источника, новый контракт будет подписан уже 8 мая. Его срок будет длиться до 30 июня 2026 года, в то время как нынешнее соглашение бразильского футболиста истекает 30 июня следующего года.

В нынешнем сезоне во всех турнирах Неймар сыграл в 27 матчах и записал на свой счет 15 голов.

Форвард пополнил состав парижского клуба в 2017 году. До этого он выступал за каталонскую «Барселону», а сумма его трансфера стала рекордной — €222 млн. В составе французской команды Неймар трижды выиграл чемпионат Франции, по два раза становился победителем Кубка страны и Кубка французской лиги, а также три раза выиграл Суперкубок Франции.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов могут перенести из турецкого Стамбула в Англию, передает Sky Sports. Отмечается, что решающий матч турнира могут перенести из-за того, что Турция с 29 апреля по 17 мая введет полный локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции.