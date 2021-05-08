Капризов повторил персональный рекорд в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил персональный рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Форвард набирает очки в пятом матче подряд регулярного чемпионата, что стало повторением его достижения — уже дважды он выдавал такие серии, в феврале и апреле. Стоит отметить, что для Капризова этот сезон в НХЛ — дебютный.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Анахайм Дакс» Капризов отдал голевую передачу на Виктора Раска, который на 9-й минуте поединка забросил шайбу и сравнял счет — 1:1. Победа в этом матче досталась «Миннесоте» в овертайме, а российский форвард забросил победную шайбу. Его ассистентами выступили Йоэль Эрикссон Эк и Джаред Сперджен.

Таким образом, на счету нападающего 49 (27+22) очков в 53 встречах сезона.

Стоит отметить, что «Миннесота» уже обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Стэнли от Западного дивизиона НХЛ.

Ранее сообщалось, что Капризов установил клубный рекорд по голевым передачам среди новичков команды.