«Барселона», «Реал» и «Ювентус» получают угрозы от УЕФА

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» получают угрозы от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с созданием Суперлиги, сообщается на официальных сайтах клубов.

По заявлению трех команд, которые так и не вышли из Суперлиги, финансовые проблемы, которые заставили создать новый турнир, никуда не исчезли, и клубы вынуждены искать решения.

«Мы обязаны действовать ответственно и искать решения по финансовой устойчивости, несмотря на неприемлемое давление и угрозы, которые мы продолжаем получать от УЕФА», — указано в заявлении.

Ранее сообщалось, что, по информации СМИ, глава УЕФА Александер Чеферин намерен предложить исключить мадридский «Реал», каталонскую «Барселону» и туринский «Ювентус» из всех еврокубков на ближайшие на два года.

Стоит отметить, что для команд, покинувших Суперлигу, наказание уже было определено. Согласно вынесенному УЕФА наказанию, клубы, которые добровольно покинули Суперлигу, заплатят благотворительный взнос в размере €15 млн на развитие футбола. Также клубы вернут 5% от дохода, который они получат за участие в турнирах под эгидой организации за один сезон.