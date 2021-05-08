Капризов стал второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс-служба турнира.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Анахайм Дакс» Капризов отдал голевую передачу на Виктора Раска, который на 9-й минуте поединка забросил шайбу и сравнял счет — 1:1. Победа в этом матче досталась «Миннесоте» в овертайме, а российский форвард забросил победную шайбу. Его ассистентами выступили Йоэль Эрикссон Эк и Джаред Сперджен.

Первой звездой был признан игрок «Даллас Старз» Джо Павелски, который в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг» оформил дубль, а также отдал две голевые передачи, что помогло «звездам» выиграть поединок со счетом 5:2.

Третьей звездой дня стал форвард «Аризоны» Конор Гарланд, который дважды выступил в роли ассистента в гостевом матче с «Сан-Хосе» (5:2).

Ранее сообщалось, что Капризов повторил персональный рекорд в Национальной хоккейной лиге. Форвард набирает очки в пятом матче подряд регулярного чемпионата, что стало повторением его достижения — уже дважды он выдавал такие серии, в феврале и апреле.