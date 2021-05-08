Президент ФИФА Инфантино заявил о последствиях для клубов Суперлиги

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о последствиях для клубов, которые приняли решение о создании Суперлиги, передает AS.

Глава ФИФА также отметил, что полностью поддерживает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и выступает против любых соревнований, которые проводятся не под эгидой международных футбольных структур.

«Что касается санкций в отношении клубов Суперлиги, то есть независимые и компетентные органы, которые должны принимать эти решения. Не мне это комментировать. Очевидно, клубам придётся столкнуться с последствиями. Я уверен, что они об этом знают», — заявил Инфантино.

Ранее сообщалось, что, по информации СМИ, глава УЕФА Александер Чеферин намерен предложить исключить мадридский «Реал», каталонскую «Барселону» и туринский «Ювентус» из всех еврокубков на ближайшие на два года.

Стоит отметить, что для команд, покинувших Суперлигу, наказание уже было определено. Согласно вынесенному УЕФА наказанию, клубы, которые добровольно покинули Суперлигу, заплатят благотворительный взнос в размере €15 млн на развитие футбола. Также клубы вернут 5% от дохода, который они получат за участие в турнирах под эгидой организации за один сезон.

При этом в ответом заявлении «Реал», «Барселона» и «Ювентус» заявили, что продолжают получать угрозы от УЕФА.