«Арсенал» и «Рубин» объявили составы на матч РПЛ

Тульский «Арсенал» и казанский «Рубин» объявили стартовые составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Ткачев, Коновалов, Чаушич, Кангва, Хлусевич, Джорджевич.

«Рубин»: Дюпин, Зуев, Старфельт, Бегич, Зотов, Абильдгор, Мусаев, Йевтич, Бакаев, Макаров, Деспотович.

Встреча состоится 8 мая в Туле, стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Перед стартом 29-го тура тульская команда идет на 13-м месте турнирной таблицы национального первенства, имея в активе 23 балла. Казанский клуб расположился на пятом месте, набрав 49 баллов. Команда под руководством Леонида Слуцкого борется за попадание в еврокубки по итогам сезона в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что 4 мая главному тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому исполнилось 50 лет. Клуб подарил своему тренеру сертификат на один миллион рублей для развития футбольной школы имени Леонида Слуцкого.