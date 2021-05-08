Известны составы «Локомотива» и «Динамо» на матч чемпионата России

Московский «Локомотив» и столичное «Динамо» объявили стартовые составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Зе Луиш, Камано.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела Оливера, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.

Матч состоится 8 мая в Москве и пройдет на нейтральном стадионе — «Арене Химки». Выбор арены обусловлен тем, что «Локомотив» наказан проведением одного домашнего матча на нейтральной территории. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Перед стартом 29-го тура «железнодорожники» идут на третьем месте турнирной таблицы национального первенства, имея в активе 52 балла, и борются за попадание в Лигу чемпионов. «Динамо» расположилось на седьмой строчке, набрав 46 очков.

Ранее сообщалось, что бывший гендиректор «Локомотива» Николай Наумов считает красно-зеленых фаворитами в матче Российской премьер-лиги против столичного «Динамо».