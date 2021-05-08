Головин стал отрицательный тест на коронавирус и попадет в заявку на матч с «Реймсом»

Российский полузащитник Александр Головин сдал отрицательный тест на коронавирус и будет в заявке на матч «Монако» с «Реймсом». Об этом сообщает «Чемпионат».

5 мая Головин успешно прошел медобследование и сдал еще один тест на коронавирус, он также оказался отрицательным.

Матч 36-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» «Монако» сыграет 9 мая.

О том, что тест Головина на COVID-19 дал положительный результат, стало известно 27 апреля. Болезнь протекала без симптомов, игрок был изолирован от команды.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 16 матчей, забив четыре мяча и сделав восемь голевых передач. Хавбек выступает за монегасков с 2018 года. Предыдущим клубом россиянина был московский ЦСКА, в составе которого он стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Головин прошел медобследование и сдал тест на коронавирус.