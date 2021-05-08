Главный тренер юниорской сборной России: слезы у меня от гордости за страну и ребят

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
АхматТамбов
3:1
закончен
СочиРотор
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиНьюкасл Юнайтед
2:4
закончен
Германия / Бундеслига
ШтутгартАугсбург
2:1
закончен
Испания / Примера
Реал СосьедадЭльче
2:0
закончен
Франция / Лига 1
ЛансЛилль
0:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
2:5
закончен
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
2:4
закончен
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
2:5
закончен
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
4:3 (ОТ)
закончен
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
4:3 (ОТ)
закончен
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
2:3
закончен
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
2:5
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Филадельфия СиксерсНью-Орлеан Пеликанс
109:107
закончен
Чикаго БуллзБостон Селтикс
121:99
закончен
Шарлотт ХорнетсОрландо Мэджик
122:112
закончен
Милуоки БаксХьюстон Рокетс
141:133
закончен
Майами ХитМиннесота Тимбервулвз
121:112
закончен
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
110:90
закончен
Юта ДжазДенвер Наггетс
127:120
закончен
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
104:113
закончен
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
106:101
закончен
Финикс СанзНью-Йорк Никс
128:105
закончен
Россия / Премьер-Лига
УфаЗенит
0:0
закончен
АрсеналРубин
2:4
закончен
Локомотив МДинамо М
0:0
закончен
ЦСКАКраснодар
19:30
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедТоттенхэм Хотспур
3:1
закончен
Шеффилд ЮнайтедКристал Пэлас
0:2
закончен
Манчестер СитиЧелси
19:30
ЛиверпульСаутгемптон
22:15
Испания / Примера
АлавесЛеванте
2:2
закончен
БарселонаАтлетико М
0:0
2 тайм
КадисУэска
19:30
Атлетик БОсасуна
22:00
Олимп ФНЛ
ТомьЕнисей
1:0
закончен
Спартак-2Шинник
4:2
закончен
Крылья СоветовКраснодар-2
6:0
закончен
ИртышОренбург
0:4
закончен
ФакелТорпедо М
0:0
закончен
ЧертановоНижний Новгород
1:3
закончен
ВолгарьАкрон
1:1
закончен
НефтехимикСКА-Хабаровск
3:2
закончен
Динамо-БрянскЧайка
0:1
закончен
АланияВелес
0:0
2 тайм
БалтикаТекстильщик
20:00
Франция / Лига 1
НантБордо
3:0
закончен
ЛионЛорьян
0:0
перерыв
Италия / Серия А
СпецияНаполи
1:4
закончен
УдинезеБолонья
1:1
закончен
Интер МСампдория
19:00
ФиорентинаЛацио
21:45
Германия / Бундеслига
ВердерБайер
0:0
закончен
ВольфсбургУнион
3:0
закончен
ХоффенхаймШальке-04
4:2
закончен
Боруссия ДРБ Лейпциг
3:2
закончен
БаварияБоруссия М
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
22:00
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
22:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
02:00
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
02:00
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
02:00
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
02:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
03:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
03:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
05:00
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
05:00
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
05:00
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
05:30
НБА / регулярный чемпионат
Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
02:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
02:00
Торонто РэпторсМемфис Гриззлиз
02:30
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио Спёрс
05:00
Юта ДжазХьюстон Рокетс
05:00
Денвер НаггетсБруклин Нетс
05:00
Италия / Серия А
ДженоаСассуоло
13:30
ВеронаТорино
16:00
БеневентоКальяри
16:00
ПармаАталанта
16:00
РомаКротоне
19:00
ЮвентусМилан
21:45
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМарсель
14:00
СтрасбургМонпелье
16:00
НиццаБрест
16:00
МетцНим
16:00
АнжеДижон
16:00
РеймсМонако
18:05
РеннПСЖ
22:00
Украина / Премьер-лига
МинайВорскла
14:00
КолосДинамо К
14:00
ЗаряАлександрия
14:00
МариупольДесна
14:00
Шахтёр ДИнгулец
17:00
Днепр-1Рух В
17:00
ЛьвовОлимпик Д
17:00
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонБрайтон энд Хоув Альбион
14:00
Астон ВиллаМанчестер Юнайтед
16:05
Вест Хэм ЮнайтедЭвертон
18:30
АрсеналВест Бромвич Альбион
21:00
Германия / Бундеслига
КёльнФрайбург
14:30
Айнтрахт ФМайнц
16:30
ГертаАрминия
19:00
Испания / Примера
ХетафеЭйбар
15:00
ВаленсияВальядолид
17:15
ВильярреалСельта
19:30
Реал МадридСевилья
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
02:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
03:00
НБА / регулярный чемпионат
Бостон СелтиксМайами Хит
20:00
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
22:30
Шарлотт ХорнетсНью-Орлеан Пеликанс
02:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
02:00
Орландо МэджикМиннесота Тимбервулвз
02:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
03:00
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
05:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Главный тренер юниорской сборной России: слезы у меня от гордости за страну и ребят

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев поделился эмоциями от выступления национальной команды на чемпионате мира. Российская команда взяла на турнире серебро, уступив Канаде в решающем матче.

«Хотелось бы видеть другой металл, но и это серебро достойно многого. Спасибо ребятам, что играли, сражались и завоевали эти медали. Они отдали всю душу, все силы. Слезы у меня на глазах? Это слезы гордости за ребят и за страну, которую мы прославляем. Самый эмоциональный момент турнира? Это полуфинальный матч, когда мы обыграли финнов и вышли в финал», — сказал Лещев в аэропорту.

Нападающий сборной России Матвей Мичков стал лучшим бомбардиром турнира (12+4) и признан самым ценным игроком.

После турнира стало известно, что главный тренер команды Альберт Лещев войдет в тренерский штаб первой сборной России.

Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года. Бронзовым призером ЮЧМ-2021 стала национальная команда Швеции, со счетом 8:0 разгромившая Финляндию в матче за третье место.

Ранее сообщалось, что хоккейная юниорская сборная России вернулась в Москву, команду встречали цветами.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.