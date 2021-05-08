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Спортивные новости

«Бавария» стала чемпионом Германии в девятый раз подряд

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В матче 32-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 3:2. Благодаря этому результату мюнхенская «Бавария» стала недосягаемой для «Лейпцига», которым руководит будущий наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн, и досрочно завоевала чемпионство.

За два тура до завершения чемпионата у «Лейпциг» набрал 64 очка, у «Баварии» 71 балл, но есть игра в запасе..

«Бавария» стала чемпионом Германии в девятый раз подряд. Всего на счету мюнхенского клуба 31 трофей национального первенства (1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999,2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

По окончании сезона «Баварию» покинет главный тренер Ханс-Дитер Флик, который предположительно возглавит сборную Германии. На его место придет наставник «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн.

Ранее сообщалось, что Левандовски может в предстоящее межсезонье перебраться в АПЛ.

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