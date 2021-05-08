Левандовски — второй игрок в истории Бундеслиги с 200 голами за один клуб

«Бавария» принимала менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 32-го тура Бундеслиги уже в рамках чемпиона Германии, поскольку ранее «Лейпциг» проиграл дортмундской «Боруссии».

Два из четырех голов «Баварии» в первом тайме забил нападающий Роберт Левандовски. Второй из них стал 200-м голом поляка за «Баварию» в Бундеслиге. Всего мюнхенцы победили со счетом 6:0, а польский нападающий оформил хет-трик. Еще в составе «Баварии» отличились Мюллер, Коман и Зане.

В истории Бундеслиги за «Баварию» больше забивал только Герд Мюллер, у которого 365 голов.

За два тура до завершения чемпионата «Лейпциг» набрал 64 очка, у «Баварии» 74 балла.

«Бавария» стала чемпионом Германии в девятый раз подряд. Всего на счету мюнхенского клуба 31 трофей национального первенства .

По окончании сезона «Баварию» покинет главный тренер Ханс-Дитер Флик, который предположительно возглавит сборную Германии. На его место придет наставник «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн.

Ранее сообщалось, что «Бавария» стала чемпионом Германии в девятый раз подряд.