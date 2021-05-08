«Манчестер Сити» проиграл «Челси» и не смог оформить досрочное чемпионство в АПЛ

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Челси». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Напомним, что именно эти две команды сыграют в финале Лиге чемпионов.

На 44-й минуте счет в матче открыл Рахим Стерлинг. На первой добавленной к первому тайму минуте хозяева заработали пенальти, к точке подошел Серхио Агуэро, но его удар в стиле Паненки получился откровенно слабым и неудачным.

На 63-й минуте полузащитник гостей Хаким Зиеш, отлично пробил низом в ближний угол и сравнял счет в матче. На 93-й минуте победу «Челси» принес удар защитника Маркос Алонсо.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити» в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской АПЛ. Если «Манчестер Юнайтед» потеряет очки хотя бы в одном из своих пяти оставшихся матчей, то «горожане» станут чемпионами. У «Челси» 64 очка и третье место в таблице.

АПЛ. 35-й тур

«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Челси» (Лондон) — 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 — Стерлинг – 44, 1:1 — Зиеш – 63, 1:2 — Алонсо — 90+2.

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