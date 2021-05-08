ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА переиграл «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон открыл счет в матче на 27-й минуте. На 32-й минуте Чидера Эджуке сравнял счет. На 56-й минуте Чалов вывел ЦСКА вперед. На 69-й минуте Марио Фкрнандес установил окончательный счет в матче.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА в 29 матчах набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Краснодара» 38 очков и 11-е место в таблице.

РПЛ. 29-й тур.

ЦСКА (Москва) — «Краснодар» (Краснодар) — 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 — Классон – 26, 1:1 — Эджуке – 32, 2:1 — Чалов – 56, 3:1 — Фернандес – 69.

Ранее сообщалось, что ЭСК оценил ошибку арбитра в матче ЦСКА — «Уфа»: VAR не мог настоять на просмотре.